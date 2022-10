Governo | Salvini | Lega indicherà Giorgetti al Mef

"E' fuori discussione". Così il segretario della Lega Matteosul fatto che la Lega indichi Giancarlo Giorgetti come ministro dell'Economia, nel Transatlantico di Montecitorio. ."Uno a zero palla al centro: abbiamo eletto presidente del Senato e della Camera al primo voto". Così il leader della Lega Matteoparlando con i cronisiti in Transatlantico. A chi gli chiede dell'ipotesi che Forza Italia vada da sola al Quirinale risponde che "andremo alle consultazioni insieme". .Ha rinunciato al ministero dell'Interno "Non ho richieste personali, so quello che posso fare per il paese. Punto. Al Viminale l'ho dimostrato". Così Matteo Salvini, subito dopo l'elezione di Lorenzo ...(Adnkronos) – Ha sentito Silvio Berlusconi dopo l’incidente di ieri al Senato “Più volte, sia lui che Giorgia. Si appianerà tutto…”. Così Matteo Salvini, conversando con i cronisti a Montecitorio.