(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sinistra in subbuglio per la candidatura di Lorenzocome presidente del Senato: insulti escomposti svelano la natura dei sedicenti democratici

Ed è così che nel tweet di Alessandro Zan , Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa diventano "divisive e". L'esponente appena rieletto del Pd si scaglia su Twitter contro il deputato ...Lo scivolamento verso Orban inizia affidando il Parlamento a duedivisive e. L'ossessione della destra contro i diritti emerge già nei primi due giorni'. Lo scrive sui social ... "Figure reazionarie", "Filo nero". Quei tweet choc contro Fontana e La Russa Sinistra in subbuglio per la candidatura di Lorenzo Fontana come presidente del Senato: insulti e tweet scomposti svelano la natura dei sedicenti democratici ...