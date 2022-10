Due testi per capire cosa sta accadendo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La morte di Mahsa ha infiammato l’Iran: le ragazze si tagliano i capelli per solidarietà. Nei paesi di religione islamica tagliarsi i capelli è segno di lutto. Questo gesto è diventato il simbolo di una protesta che ha fatto il giro delle piazze del mondo anche on line con l’hashtag #MahasaAmini. Tra i quattro libri da leggere della settimana proponiamo dueper andare più a fondo della cronaca. Leggi anche › Libri da leggere. Alla scoperta di Christine de Pizan, la prima scrittrice europea › Libri da leggere. Belle con l’influencer del sorriso › Libri da leggere. La filosofia spiegata in 5 minuti 1/ ...

