Dietro le quinte di un buon impasto

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Nuovi spicchi di piacere. Il cambio di passo della pizza” è stato il tema del Tavolo 5 del Festival di Gastronomika che si è tenuto lo scorso 5 ottobre e ha riunito diversi professionisti del settore che hanno accolto l’occasione per confrontarsi e rispondere alle domande della moderatrice della tavola rotonda, la giornalista Mariarosaria Bruno. Due ore di fitta discussione in cui i vari interventi han finito per somigliare a tranci di pizze da condividere. Il primo morso è stato dato da Nanni Arbellini, co-founder di Pizzium a Milano che alla domanda «Come si fa a garantire una qualità alta in una catena di pizzerie?» ha risposto molto sinceramente che non sempre è stato possibile: quando ci si affida alle mani e alla testa di altri, il risultato, molto spesso, non è quello voluto. Arbellini ha parlato subito dell’attenzione che un imprenditore dovrebbe porre verso i suoi dipendenti ...