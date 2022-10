(Di venerdì 14 ottobre 2022)è la massima esperta di cuori infranti su Instagram e ora esce con un libro in cui alterna consigli a confessioni. Meglio conosciuta come @stazzitta, l'influencer non sta zitta su niente: non sul tradimento né sull’aborto. E nemmeno su un suo nuovo recentissimo desiderio...

Vanity Fair Italia

All'evento è stata una vera "stella" al fianco di, presentatrice, e del resto della giuria, con Francesco Castelnuovo e Claudio Di Biagio. Per l'attrice, che da poco ha rivelato di ...Sorride accanto a, che presenta l'evento, e ai colleghi: è il splendida forma a 20 giorni dal parto , indossa un maglioncino leggero e una gonna lunga a metà polpaccio, seguendo il suo ... Daniela Collu: parlami d'amore Daniela Collu è la massima esperta di cuori infranti su Instagram e ora esce con un libro in cui alterna consigli a confessioni. Meglio conosciuta come @stazzitta, l'influencer non sta zitta su niente ...Inizia tutto sessant’anni fa da una botteghina, a Serramanna. E non è finita, anzi. I dodici lustri festeggiati pochi giorni fa con i cinquanta dipendenti sono “solo” uno dei traguardi tagliati da un’ ...