Cristiano Ronaldo e Messi non sono più i calciatori più pagati | ecco chi li ha superati

Il futuro dicontinua ad essere una tematica di grande attualità. CR7, a secco ieri in Europa League contro l'Omonia Nicosia, potrebbe anche salutare a gennaio ma una possibile destinazione si ...Contro l'Everton, la scorsa settimana,ha raggiunto l'incredibile traguardo di 700 reti in carriera con le maglie dei club. Un risultato che ha lasciato a bocca aperta anche il suo ex compagno Paul Scholes che a BT Sport ... Cristiano Ronaldo alla cerimonia del Pallone d'Oro: ma il ruolo è inaspettato Il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad essere una tematica di attualità. Potrebbe salutare a gennaio ma una destinazione si allontana ...Cristiano Ronaldo valuta una nuova esperienza in Europa dopo l’addio al Manchester United. Secondo quanto riportato da diversi media turchi, il Galatasaray potrebbe pensare all’ex bianconero in estate ...