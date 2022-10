Clamoroso retroscena su Kvaratskhelia | era a un passo da una big di Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Le prestazioni di Khvichanon fanno, ormai, più notizia. Il fuoriclasse georgiano ha messo la propria firma anche nella vittoria del Napoli contro l’Ajax per 4-2 nell’ultimo turno di Champions League. Sono già 7 i centri messi a segno dall’esterno partenopeo, impreziositi da ben 5 assist per i compagni. I numeri da capogiro di Kvara hanno suscitato l’interesse di numerose squadre straniere, disposte a fare carte false per accaparrarsi il calciatore nelle prossime stagioni. In Italia, però, ci si sofferma anche su diversiriguardo il trasferimento del georgiano inA, che sarebbe potuto avvenire molto prima. Khvicha– NapoliSecondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, 3 anni fa ...