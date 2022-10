Carceri | 69 suicidi da inizio 2022 Uilpa | è una vera strage

(Di venerdì 14 ottobre 2022) "Ieri sera, verso le 20.30, ha appeso una corda alle sbarre della finestra e si è impiccato presso il carcere fiorentino di Sollicciano. Così ha deciso di porre fine alla sua vita un detenuto originario del Marocco, di 29 anni, che avrebbe finito di scontare la sua pena fra soli 11 giorni. Sale dunque a 69 il numero dei reclusi che nel corso delsi sono suicidati in carcere, cui bisogna aggiungere 4 appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che, parimenti, hanno deciso di porre fine alla loro esistenza".Lo riferisce Gennarino De Fazio, Segretario Generale dellaPolizia Penitenziaria, che commentando il nuovo tragico caso dio tra le sbarre parla di ", di cui purtroppo non si intravede la fine".

