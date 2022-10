Calcio | Lozano ' Il Napoli è molto unito grazie a Spalletti'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il laterale offensivo messicano: "Vogliamo fare sempre di più".- Dopo l'ennesima vittoria in Champions League, altre lodi piovono per ile per Luciano. In particolare, ai ...

"In Champions abbiamo fatto finora un ottimo girone, l'obiettivo è centrare il primo posto, davanti al Liverpool", ha aggiunto. "Sono arrivati quest'anno giocatori importanti e giovani, che si ...Hirvingnon si pone obiettivi. L'attaccante messicano del Napoli è andato a segno contro l'Ajax ed è pronto a recitare un ruolo da protagonista in una squadra che ha cominciato la stagione nel migliore ...«Qualificazione Sì ma ora vogliamo il primo posto». Hirving Lozano non si accontenta, così come non si accontenta questo nuovo Napoli: «Ci sentiamo bene e la ..."Abbiamo fatto un ottimo girone di Champions, ci sentiamo bene, stiamo facendo grandi cose ma ora pensiamo a blindare il primo posto in campionato". (ANSA) ...