Berlusconi ci ripensa | ora parte la delicata formazione del governo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Oggi è un altro giorno” sembra abbia esclamato Silvio, a metà strada fra Via Col Vento e l’Amleto, all’ombra delle querce del parco della sua villa romana. “Fontana ristabilisce l’unità del centrodestra”, affermano così all’unisono i deputati della maggioranza fin dal primo applauso, al duecentunesimo scrutinio del voto che sancisce l’elezione dell’esponente leghista alla presidenza della Camera. Da Antonio Tajani e Giorgio Mulé, i vertici di Forza Italia evidenziano tempestivamente che il pieno dei voti del centrodestra, che sancisce la netta elezione di Lorenzo Fontana, rappresenta la ricucitura e il superamento delle tensioni che al Senato hanno determinato l’elezione alla presidenza di Palazzo Madama di Ignazio La Russa, di Fratelli d’Italia, senza i voti del partito dima col supporto di 17 franchi tiratori controcorrente ...

