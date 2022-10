ATP Firenze 2022 | Lorenzo Musetti | “Il rovescio mi fa godere Mi piacerebbe giocare in singolare a Malaga”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022)si è presentato raggiante in conferenza stampa dopo un’altra grande prestazione. Il carrarese ha sconfitto 6-3 6-2 lo statunitense Mackenzie McDonald ai quarti di finale dell’ATP 250 di, qualificandosi per le semifinali del torneo del capoluogo toscano. Ilè un colpo che ti fa?“Illungolinea è il colpo che mi fadi più, a volte faccio partire un urlo per accompagnarlo e sfogare tutta la mia gioia e soddisfazione. Può essere una grande arma perché l’avversario non se lo aspetta ed adesso lo gioco con più senno rispetto a prima. Non mi definirei simile a Roger: lui è solo una fonte d’ispirazione per noi giovani, è inimitabile“. Federer si è ritirato, sono rimasto solo sette giocatori in top 100 a ...