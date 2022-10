VIDEO | Bron Breakker e Cora Jade si cimentano nella Tortilla Challenge

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La c.d.è ormai diventata virale sul web. Sono molte le star che si sono cimentate in questo divertente giochino. Sostanzialmente si gioca a carta, forbice e sasso tenendo dell’acqua in bocca; chi perde si becca un colpo di tortillia in faccia. La vera sfida sta nel non scoppare a ridere sputando acqua ovenuque. Recentemente anche le star di NXT,si sono sfidati postando poi sui social il relativo. I due, che sono una coppiavita reale, si sono divertiti alla grande. Grandi risatesi sono cimentati. Il risultato un ...

Sky Sport

Se avete giratodi show in passato, collezionato o scambiato bobine, è importante che le ...Dazed and Confused - Cover di Jake Holmes Bring It On Home - Cover di Willie Dixon That's the Way-...Ma la sua storia ha un significato che va ben al di là del tennis, come dimostrano gli omaggi sui social network della ex First Lady USA Michelle Obama o di Oprah Winfrey o di LeJames. NBA, Sacramento Kings, tornano a suonare campane (in allenamento). E che show Brown. VIDEO Op de ‘Nationale ouderendag’ lanceerde BRON, een uitzendbureau dat de taal spreekt van de volgende generatie zorgmedewerkers. Bijna de helft van de starters in de zorg (*43%) haakt binnen twee jaar al ...