Varata Luna Rossa Prototype | madre dell’AC75 di Barcellona 2024

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il teamPrada Pirelli ha varato nella sede di Cagliari il nuovo, barca che verrà utilizzata dal team per portare avanti lo sviluppo in vista della prossima America’s Cup nel, ci ha tenuto a ribadirlo il team nel corso della presentazione, è stata realizzata interamente nella città di Cagliari ed è, come stabilito da regolamento, la metà per dimensioni rispetto all’AC75 che gareggerà a. L’emozionante varo diIn una cerimonia solenne, cui hanno assistito molti sostenitori giunti via barca e che è stata trasmessa sui profili social di, il giornalista Guido Meda ha curato il varo di ...

...effettuare tutti i test possibili in vista del progetto della seconda barca che sarà costruita in dimensioni reali È stataa Cagliari nella base vicino alla stazione marittima la prima...La leader di Fratelli d'Italia non avrà tempo perdi miele e ingresso spensierato a Palazzo ...il prossimo governo dovrebbe insediarsi alla fine di ottobre e che la legge di Bilancio andrà...Ma anche questa volta, ma quanto è bella la nuova livrea di Luna Rossa Come sempre la Luna fa parlare di sé. Si è svolto infatti oggi presso la base di Cagliari di Luna Rossa Prada Pirelli Team il va ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...