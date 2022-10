Ultime Notizie – Mazzoncini A2A | “Due nuovi impianti per la produzione di biometano”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Stiamo continuando ad investire e realizzareper le energie rinnovabili”. Così Renato, amministratore delegato A2A, che annuncia l’inaugurazione di duedidel: “Uno a Cavaglià, in Piemonte, e uno a Lacchiarella (Milano). Produrranno circa 10 milioni di metri cubi di, una risorsa importante che può sostituire quello che manca al nostro Paese e che prendiamo dall’estero”. L’ad di A2A, a margine della presentazione della sesta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2A, si sofferma anche sulla capacità interna del Gruppo di aumentare l’efficienza energetica attraverso, ad esempio, “la messa in strada di una flotta di circa 700 veicoli elettrici”. Il Gruppo sta anche discutendo con le ...

