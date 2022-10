Sui giornali la conta dei Sì-Max e dei No-Max I fedelissimi di Allegri si contano sulle dita di una mano

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il ritiro (ridotto nei tempi: partirà solo oggi, per decisione di) servirà all’allenatore della Juventus per fare ladi quanti, nello spogliatoio, sono ancora con lui. Oggi isono pieni delladei No-Max e dei Si-Max. Il Corriere della Sera racle indiscrezioni che filtrano dall’ambiente Juventus. A partire dal caso Di Maria. Tra l’altro l’argentino non sarà in ritiro con i compagni, visto che gli infortunati, a sorpresa, ne sono stati esclusi. “In Argentina già minimizzavano il guaio — o festeggiavano per il riposo in vista del Mondiale — ma l’impressione è che sia qualcosa di più di un banale grattacapo. Per uno che fin qui non ha comunque annodato l’intesa con l’allenatore e che, nel malizioso commento di qualche compagno, già pensa al Mondiale”. Più di un giocatore, ...