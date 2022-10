Si lancia da un bar sulla terrazza di un hotel a Times Square | morta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Una donna si èta da un bardi un, New York, ed èdopo un volo di 27 piani. Secondo quanto riferito dalla polizia, la 26enne è stata “vista saltare” dal Bar 54, al 54esimo piano dell’Hyatt Centricpoco prima delle 15.30 di ieri, ed è atterrata su un balcone al 27esimo piano. I media hanno riferito che la donna, di cui non è stata resa nota l’identità, è stata vista fare una telefonata, poi arrampicarsi su un mobile ersi dalla. Aveva prenotato un tavolo nel locale, ma è arrivata mezz’ora prima dell’orario di apertura, alle 16. I soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararlasul posto, e il ...

