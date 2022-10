Sharing mobility sempre più green | due città italiane al top in UE

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La condivisione di veicoli è in continua crescita nelle. Nel 2021 i livelli di utilizzo dei servizi di condivisione di veicoli (car, scooter, bike, monopattino-) tornano a salire come nel periodo pre-pandemia: i viaggi realizzati in condivisione di veicoli sono stati in tutto 35 milioni circa, + 61 % rispetto al 2020 e il 25% in più del 2019 e l’83% dei noleggi avviene su un veicolo di micromobilità.piùContinuano a crescere anche le flotte diche diventanopiù “leggere”, piccole ed elettriche, passano dagli 84,6 mila veicoli del 2020 ai circa 89 mila veicoli nel 2021, ...

