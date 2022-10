Senato | Segre | ' battaglia comune contro linguaggio d' odio e imbarbarimento dibattito'

Discorso del presidente provvisorio del, Liliana, pronunciato nell'Aula di Palazzo Madama in apertura della prima seduta della XIX legislatura: "Colleghe Senatrici, Colleghi Senatori, rivolgo il più caloroso saluto al ...I numeri Altra standing ovation in Aula alquando Lilianaha citato la marcia su Roma e poi il ricordo di lei bambina che dai banchi di scuola è arrivata al banco più alto del. ...(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2022 "Faccio i miei auguri a Liliana Segre, che oggi presiede la seduta al Senato". Così il Presidente provvisorio Ettore Rosato in Aula. I Deputati hanno risposto co ...Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Mi auguro che la nuova legislatura veda un impegno concorde di tutti i membri di questa assemblea per tenere alto il prestigio del Senato, tutelare in modo sostanziale le.