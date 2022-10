Putin perde l’Asia centrale

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ci sono effetti collaterali della guerra in Ucraina che possono avvantaggiare l’occidente ma soprattutto la Cina: la Russia sta riducendo il suo livello di influenza nel, dove le altre potenze militari presenti, seppure minori per capacità, stanno imparando che le prestazioni militari russe sono ben più limitate di quelle sbandierate fino a pochi mesi fa. Quelle sulle quali si basava però la strategia di esportazione delle armi. Ed anche se oggi il Cremlino cerca disperatamente di contrastare gli sforzi dell'Occidente per isolarlo diplomaticamente sulla scena globale, Mosca sembrare terreno nell'unica regione nella quale, fino a poco tempo fa, contava più di ogni altra nazione. Infatti, nonostante i loro significativi legami economici e politici con la Russia, nessuno dei cinque paesi dell'Asia ...