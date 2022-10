Prepariamoci ad una legislatura da geometrie variabili

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’elezione del Presidente del Senato, Ignazio La Russa (che non a caso ha citato il piglio dialogante di una figura come Pinuccio Tatarella), porta in grembo una serie di considerazioni tra cui ne spicca una, più di altre:, verosimilmente, ad unada. Nel senso che, come dimostrato a Palazzo Madama, l’apertura di un possibile fronte critico (oggi le schede bianche di Forza Italia, domani qualche decisione scomoda, come il Mes o l’austerità) è stato per così dire tamponato da un intervento esterno. Come se qualcuno, fuori dal centrodestra, avesse detto: “ci sono anch’io, se occorre, sappiatelo”. Ciò non significa automaticamente che si ravvedono all’orizzonte minacciose nubi su chi è impegnato nella formazione del governo (dove le difficoltà non mancano) ma solo che si è ...