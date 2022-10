MOVIOLA – Lazio-Sturm Graz | rigore per fallo su Zaccagni | dubbi sul colore del cartellino

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Episodio dainper ilconcesso ai biancocelesti per unsu. L’austriaco autore delviene ammonito dall’arbitro, ma è lungo il check. Da una parte gli ospiti sperano che il penalty venga revocato, dall’altra i padroni di casa chiedono il rosso per chiara occasione da rete. Alla fine decisione salomonica del Var, che non interviene, peraltro si tratta di Fritz, lo stesso al monitor in Milan-Chelsea quando avallò l’incredibile rosso a Tomori. SportFace.

