Molinari presidente? Il leghista col turbo battuto solo dalla Pivetti | i suoi segreti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Le operazioni di voto inizieranno poco dopo le 10 di oggi, giovedì 13 ottobre. Si vota per la presidenza di Camera e Senato, primo atto della nuova legislatura in attesa dell'insediamento del prossimo governo con, plausibilmente, Giorgia Meloni premier. E dopo una giornata convulsa e una lunga notte di trattative, sarebbe stata trovata una quadra: al Senato ecco Ignazio La Russa, mentredella Camera dovrebbe essere votato ilRiccardo. Il fondatore di FdI dovrebbe essere eletto già oggi, basta la maggioranza semplice, mentre invecedovrebbe essere eletto domani, venerdì 14 ottobre, poiché a Montecitorio il regolamento è differente e nelle prime votazioni, quelle che si terranno oggi, servono i due terzi dell'aula. Tant'è,- enfant prodige dell'universo ...

Il Fatto Quotidiano

... i nomi accreditati di maggior consenso sono Riccardoper la Camera e Ignazio La Russa per ... come l'indicazione per gli eletti del gruppo parlamentare di appartenenza, ildella ...... a Palazzo Madama e del capogruppo uscente della Lega alla Camera, Riccardo, per ... Il centrodestra ha la maggioranza assoluta dei seggi e ildovrebbe essere eletto quindi già al ... Renzi: “Accordo Pd-M5s per escluderci dalle cariche dell’opposizione Il leghista, 39 anni, è candidato a diventare il secondo presidente più giovane alla Camera dopo Irene Pivetti. La prima tessera del Carroccio già a 16 anni ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6e13566d-9825-c7ab-a248-2bf99fea97 ...