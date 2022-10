Meta Quest Pro | Specifiche | Uscita e Prezzo per il nuovo VR

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In occasione delConnect 2022,ha annunciato ilvisore per la realtà virtualePro, il quale sarà disponibile a breve ad unnon proprio accessibile, ma dalletecniche interessanti. A seguire tutti i dettagli! Ilvisore per la realtà virtuale dimonta un Qualcomm Snapdragon XR2+, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, 10 sensori ad alta risoluzione e tecnologia Fresnel, la quale permette di avere ottiche pancake più sottili che riflettono la luce, riducendo la profondità del modulo ottico del 40%, garantendo immagini chiare e nitide. 2 Display LCD con il 37% in più di pixel per pollice e il 10% in più di pixel per grado rispetto al2, miglioramento ...