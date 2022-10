Marotta | “Zhang ha profuso energie finanziarie notevoli”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Beppeè intervenuto durante l’evento “Brave New Sport” organizzato da Infront L’amministratore delegato sport dell’Inter, Beppeè intervenuto durante l’evento “Brave New Sport” organizzato da Infront. Tanti gli argomenti toccati dal dirigente nerazzurro, dalla differenza tra una proprietà italiana e una straniera all’uso della tecnologia nel mondo dello sport: ecco le sue parole. “Vorrei fare una premessa: sono un dirigente datato, quando ho iniziato era un calcio romantico con mecenati, che prendevano a cuore le sorti del club che gestivano. Questo è il calcio che ho iniziato a fare, un calcio che mi ha portato indietro nel tempo: per dimostrare come è cambiato dico che allora l’innovazione principale fu la moviola negli anni ’60. Poi gradualmente si è passati alla tecnologia: le società non erano più con il mecenatismo al ...

