Maddie McCann | clamoroso | gravissime accuse per l’imputato numero uno

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il presunto colpevole per l’uccisione diè finito nuovamente nei guai: ecco lea suo carico. Un pubblico ministero tedesco ha annunciato nuovecontro Christian Brueckner, l’uomo sospettato di aver rapito e ucciso la piccola Madeleinenel 2007. L’uomo sarà processato per tredi stupro e due di abuso L'articolo NewNotizie.it.

Di Arianna Durazzi - 13/10/2022 Il presunto colpevole per l'uccisione diè finito nuovamente nei guai: ecco le accuse a suo carico. Un pubblico ministero tedesco ha annunciato nuove accuse contro Christian Brueckner, l'uomo sospettato di aver rapito e ucciso ...Il principale sospetto per la scomparsa della piccolaè stato formalmente accusato di altri abusi sessuali, non collegati al caso della bimba britannica. Si tratta di tre accuse di stupro grave e due di abusi sessuali su minori , ha reso ...Diventa ancor più pesante la posizione del tedesco Christian Bruckner, principale sospettato per la scomparsa della bimba britannica Madeleine McCann svanita nel nulla in Portogallo a neppure 4 anni n ...Christian Brückner è l'uomo arrestato per la sparizione della piccola Maddie McCann. Ma cosa c'entra l'uomo tedesco