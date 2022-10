LIVE Fiorentina-Hearts 5-1 | doppietta di Gonzalez su rigore

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Vincere per dimenticare. Ladi Vincenzo Italiano vuole voltare pagina in fretta dopo la brutta sconfitta per 0-4 contro la Lazio...

- Giocatori da tenere d'occhio: Matías Vecino ha segnato il primo gol contro laed ha anche fatto due gol nell'unica partita casalinga della Lazio in questa stagione di UEL. Il marcatore ...Al Franchi, il match valido per la 4ª giornata di C. League 2022/2023 trae Hearts: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,e Hearts si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Conference League 2022/23. SintesiHearts 4 - 1 MOVIOLA 1 Via alla partita al Franchi! 1 Palo ...79' - GOOOOOOLL!! NICO GONZALEZ NON SBAGLIA E CHIUDE DEFINITIVAMENTE I CONTI! 78' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Saponara trattenuto vistosamente da Cochrane, non ci sono ...74' - Doppio cambio negli Hearts: escono Humphrys e McKay, entrano Shankland ed Henderson. 72' - Conclusione telefonata di Nico Gonzalez da dentro l'area: para ...