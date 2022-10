Lazio | Immobile è nella storia | staccato Simone Inzaghi

a un passo dal vantaggio. 10 minuti fa 30': bella girata dida distanza ravvicinata nell'area piccola che trova la gran risposta di Siebenhadl. Basic sulla ribattuta manda alto il ...Lain Italia ha la maggior percentuale realizzativa (14%), ma in Coppa non entra nemmeno fra ... Felipe, Pedro e Zaccagni si giocano due posti sull'esterno, a meno che non riposi, ancora ...Ciro Immobile ha riscritto un’altra pagina di storia della Lazio. Con la rete di questa sera siglata contro lo Sturm Graz, il capitano biancoceleste raggiunge quota 21 gol ...La Lazio va a caccia del primo posto nel girone di Europa League. Dopo lo scintillante successo al Franchi di Firenze, terzo 4-0 di fila in campionato, Maurizio Sarri cerca la ...