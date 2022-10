Lasciano subito la Juve | doppio addio a gennaio

Leggi su calciomercatonews

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Due bianconeri in uscita in vista del calciomercato invernale. Possibile affare in Serie A, tutti i dettagli “Rientriamo e fino al derby restiamo alla Continassa. È un atto verso la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.