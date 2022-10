Imma Tataranni 3 ci sarà? La fiction con Vanessa Scalera rischia il trasloco e i tempi potrebbero allungarsi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022)3 cioppure no? Il momento cruciale è arrivato visto che proprio oggi, 13 ottobre, andrà in onda l’ultima puntata dellacon. I fan sono già in crisi perché in molti non si aspettavano una durata così breve di questa seconda parte di stagione dimenticando che in realtà questi episodi erano solo quelli finali, cosa succederà quando questa sera faranno i conti con questa amara verità? L’unica cosa che può consolare il pubblico è che3 ci, o almeno così sembra al momento. Dopo il successo ottenuto da questa seconda stagione andata in onda a spezzoni, la serie conpresto metterà le basi per una terza stagione ma non prima ...