(Di giovedì 13 ottobre 2022) Con la sua proposta di regolamento riguardante le norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo, più conosciuto come “Act”, la Commissione europea ha avanzato un atto giuridico di tipo intersettoriale. Il think tank Centres for European Policy Network (Cep), che ne ha appena concluso l’analisi di diverse parti, accoglie con favore la strategia più generale di promozione dell’uso più intensivo dei dati nell’UE, ma ritiene pure che la proposta attuale sia criticabile sotto diversi aspetti. L’uso di prodotti collegati in rete, come elettrodomestici, autovetture intelligenti, servizi connessi e app genera dati. La Commissione europea vorrebbe renderli più accessibili. Sebbene vengano generati sempre più dati, molti di essi rimangono nelle mani di poche aziende («proprietari dei dati») e vengono utilizzati in modo insufficiente. Uno dei principali ...

regolamentando i dati aperti (OpenDirective) e la messa a disposizione di altre tipologie di dati (Governance). Tuttavia, è fondamentale armonizzare le regole anche a ... Il Data Act europeo è un buon inizio, ma non è abbastanza efficace