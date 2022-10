GdS – Roma | centrocampo in apnea | a gennaio può arrivare uno tra Frattesi e Aouar | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) 2022-10-12 19:44:24 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta: L’assenza di Wijnaldum è stata “devastante”. Lo ha ammesso senza problemi Mourinho, che ha riabbracciato a Trigoria l’olandese consapevole di dover aspettare ancora almeno 3 mesi per vederlo in campo. Un giudizio impietoso che taglia fuori Camara, Bove e tutte le soluzioni tampone che laaveva pensato dopo l’infortunio di Gini. In campo vanno sempre Cristante e Matic, a volte con il supporto di Pellegrini. Spremuti, stanchi e con caratteristiche molto, troppo simili. Allaservirebbe un centrocampista di rottura, di ritmo, di qualità. RITORNO DI FIAMMA – In estate il corteggiamento senza sosta aera terminato con un nulla di fatto. “Ci sono rimasto malissimo”, ha ammesso il ragazzo di Fidene. La forbice col ...