(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sul campo di Lisbona, ilconquista tre punti facili, in una gara condizionata dall'inferiorità numerica dei portoghesi. Al ...

Gazzetta

Sul campo di Lisbona, il Marsiglia conquista tre punti facili, in una gara condizionata dall'inferiorità numerica dei portoghesi. Al ...Sul campo di Lisbona, il Marsiglia conquista tre punti facili, in una gara condizionata dall'inferiorità numerica dei portoghesi. Al ... Esgaio, la combina grossa: Sporting-Marsiglia, gli highlights Igor Tudor, treinador do Marselha, analisou o triunfo dos franceses em Alvalade e deu os parabéns aos seus jogadores. “Estivemos fantásticos. Merecemos completamente estes três pontos, fomos muito bon ...