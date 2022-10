Di Maria-Juventus | dato impressionante | i numeri non perdonano

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Un’altra serata da dimenticare dove, oltre alla sconfitta, bisogna annotare l’infortunio di Diil cui acquisto sta facendo discutere. Notte fonda sulla; i bianconeri sono caduti due a zero sul campo del Maccabi Haifa tornati a vincere in casa, in Champions, a distanza di venti anni dall’ultima volta. Una sconfitta che, tolti miracoli, significa eliminazione dalla competizione più importante a livello di club; i ragazzi di Allegri, infatti, oltre a vincere le prossime due (e non sarà per niente semplice) devono sperare in un passo falso del Benfica all’ultima giornata. Una combinazione di risultati veramente complicato considerando anche lo stato di forma della; oltre ai problemi di gioco, i bianconeri devono fare i conti con l’ennesimo stop di Die ora le riflessioni sul suo acquisto sono ...