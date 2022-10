Conference League | doppietta di Okaka | Kucka segna col Bratislava LIVE Nizza | West Ham e altre sei gare

Italiano e i suoi ragazzi demoliscono gli scozzesi e si lanciano al secondo posto del ...Commenta per primo Le formazioni ufficiali di Zalgiris - Pyunik, quarta giornata di: Zalgiris (4 - 4 - 2) : Gertmonas; Mamic, Pavelic, Ljubisavljevic, Bopescu; Kyeremeh, Gorobsov, Buff, Ourega; Oyewusi, Oliveira. All. : Cheburin. Pyunik (4 - 3 - 3) : Yurchenko; ...Vincenzo Italiano è sotto esame con un attacco che fatica a rendersi pericoloso sotto porta. Una partita per svoltare nel momento peggiore della stagione. (Calciomercato.com) Cori e fiumi di birra fin ...(Adnkronos) – La Fiorentina batte 5-1 gli scozzesi dell’Hearts in match valido per la quarta giornata del gruppo A di Conference League, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Per i viola ...