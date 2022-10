Circonvallazione più sicura | da ieri accesi i lampioni nel tratto confinante con Palermo

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 13 ottobre 2022) MONREALE –sera, chi ha percorso la, si sarà trovato dinanzi ad una bella sorpresa. La strada, nonostante la pioggia battente, era piùrispetto a prima. Questo perché, finalmente, un lungodell’importante arteria stradale è stato illuminato. Non si è trattato di un’accensione definitiva, che però avverrà a giorni, bensì di una prova tecnica fatta dalla ditta che ha curato l’installazione del nuovo impianto di illuminazione della. Ad essere accese sono state diverse centinaia di metri, dal confine con il territorio difino a poco prima dell’incrocio con via Santa Liberata. Si tratta di una porzione stradale pericolosa, che porta il triste marchio di alcuni incidenti, anche mortali, avvenuti in condizioni di scarsa ...