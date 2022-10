Cassano su Kvaratskhelia | “Molto presto andrà via dal Napoli”

A 48 ore dal poker del Napoli allo stadio Zini, si parla ancora del 'rigorino' dicon ... Tre squadre, volendo utilizzare un paragone molto caro ad Antonio, non formate da scappati ...Antonioha parlato di Cremonese - Napoli nel corso della Bobo Tv su Twitch: "Non so più cha ... La lode la mette. Il georgiano ogni 3 giorni fa la differenza, è arrivato 2 mesi fa ...Paolo Esposito, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, ha parlato anche del rinnovo di Cristiano Giuntoli: 'Prolungherà il suo contratto', ...In un video su Instagram, l'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato il successo del Napoli contro l'Ajax con un grande elogio a Kvaratskhelia.