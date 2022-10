Betis-Roma | dove vedere la partita diretta tv e streaming | a che ora e le possibili formazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Conto alla rovescia per la quarta giornata del gruppo C di Europa League. Laè pronta a scendere sul rettandolo di gioco delSiviglia alle 18 e 45 di oggi. Tifosi giallorossi con il fiato sospeso e gli occhi puntati sullo schermo in vista di un match che si annuncia estremamente importante per le qualificazioni. Unatutt’altro che facile, visto anche lo stato d’animo dei giocatori di Mourinho che devono reagire alla pesante sconfitta della scorsa settimana.fondamentale per la qualificazione Un confronto che si annuncia, perciò interessante, con i giallorossi terzi in classifica, desiderosi di rimontare e gli avversari delin vetta a punteggio pieno, decisi a mantenere la posizione. Tante supposizioni sullo schieramento in campo. Di certo ladovrà ...