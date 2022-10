Al via la XIX legislatura Accordo su La Russa al Senato

(Di giovedì 13 ottobre 2022) "Rivolgo il saluto dell'Aula al presidente Sergio Mattarella, cui siamo grati per il ruolo supremo di garante della coesione nazionale". Queste le parole con cui il presidente provvisorio, Ettore ...

Ore 10: Il presidente provvisorio della Camera Ettore Rosato ha aperto la prima seduta della Camera dellalegislatura , che è dunque ufficialmente iniziata. L'elezione dei presidenti delle Camere ...Ettore Rosato , presidente provvisorio della Camera, ha aperto la prima seduta della Camera dellalegislatura, che è dunque ufficialmente iniziata. Rosato ha reso noti i deputati segretari - tutti della scorsa legislatura - che lo assisteranno nello spoglio delle schede per l'elezione del ...I presidenti vengono eletti con voto segreto. L'accordo raggiunto tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega avrebbe portato alla decisione di ...Al via la XIX legislatura, nelle prossime ore avremo i presidenti di Senato e Camera (in pole Ignazio La Russa e Riccardo Molinari).