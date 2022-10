WTA Cluj-Napoca 2022 | Lucia Bronzetti rimontata e sconfitta dall’ungherese Galfi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Si ferma subito il cammino dinel torneo WTA di. La tennista romagnola è stataal primo turno in rimontaDalma, numero 89 della classifica mondiale, che si è imposta con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Sono stati ben sette gli ace messi a referto dalla magiara, che ha fatto la differenza in particolare con la prima di servizio, ottenendo l’81% dei punti con questo fondamentale.si è fermata al 71%, mentre ha chiuso con il 54% con la seconda. La romagnola ha vinto 69 punti in totale contro i 77 dell’avversaria. Partenza lanciata di, che ottiene subito il break in apertura e poi salva due palle del controbreak nel terzo ...

