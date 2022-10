Ucciso un soldato israeliano | la Fossa dei Leoni esorta a intensificare gli attacchi

Agenzia ANSA

E' morto ilferito oggi in un attacco palestinese a colpi d'arma da fuoco nei pressi di un insediamento ... E' il secondo militare a esserein 3 giorni in attentati palestinesi.(ANSAmed).Secondo alcuni media l'israeliano sarebbe une le sue condizioni , a differenza di quanto ... un miliziano di 18 anni poinello scorso settembre dall'esercito. Il gruppo - secondo i ... Cisgiordania: ucciso soldato Israele, morti anche 2 palestinesi (ANSAmed) - TEL AVIV, 11 OTT - E' morto il soldato ferito oggi in un attacco palestinese a colpi d'arma da fuoco nei pressi di un insediamento ebraico vicino Nablus in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere ...(LaPresse) - A Gerusalemme est sabato sera un uomo ha aperto il fuoco a un checkpoint uccidendo una soldatessa israeliana di 18 anni e ferendo gravemente un altro militare di 30 anni. Poi si ...