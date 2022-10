Triangle of Sadness | il film Palma d’oro a Cannes 2022 è più ostentato che provocatorio

ComingSoon.it

In ordine alfabetico: Paul Dano, The Fabelmans Brendan Gleeson, Gli spiriti dell'isola Tom Hanks, Elvis Woody Harrelson,ofJudd Hirsch, The Fabelmans Brad Pitt, Babylon Ke Huy Quan, ...ofè uscito in dieci cinema, incassando 210 mila dollari, con una media di 21 mila dollari per sala. INCASSI USA WEEKEND 7 - 9 OTTOBRE 202 SMILE - $17,600,000 / $49,894,662 IL ... Triangle of Sadness: ecco trailer e poster italiani del film di Ruben Östlund Palma d'Oro a Cannes 2022 This sharp satire of the upper-upper-upper class isn’t just hilarious—it is almost horrifyingly disgusting. Bring a barf bag!Brutal and wildly entertaining, 'Triangle of Sadness' will potentially turn out to be a cult classic in the near future ...