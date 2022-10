Pd | Letta | ' ci attaccano ma capiranno che è meglio fare opposizione efficace' **

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il rapporto con le altre forze disarà diverso rispetto alle altre volte. Questa volta abbiamo dei concorrenti che hanno fatto campagna elettorale contro di noi e già si è capito che non hanno alcuna intenzione diun coordinamento dellecon noi. Ma io sono convinto che questo avverrà in corso d'opera perchè tuttiche saràal governo piuttosto che prendersela con il Pd quandoche cosa sta per succedere, quando vedranno il governo...". Così Enricoagli eletti Pd.

18.08: subito in mentalità opposizione "Dobbiamo entrare nella mentalità dell'opposizione, e dobbiamo farlo subito, non possiamo perdere tempo". Cosìall'assemblea degli eletti del. Richiama ad essere presenti in aula: "Rispetto al passato con il taglio dei parlamentari sarà fondamentale la presenza di tutti nei momenti chiave" e "i ...