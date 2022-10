L'Inter sfiora l'impresa a Barcellona | ma il 3-3 è un punto d'oro verso gli ottavi

Decisamente più interessante l'iniziativa di Kent che un minuto più tardil'incrocio dei ...diretto due gare nella fase a gironi della Champions League e cioè Tottenham Marsiglia 2 - 0 e...Ancora Atletico Madrid pericoloso con Lemar servito da Reinildo, il tiro da fuoriil palo. ...si qualifica agli ottavi se/ Pericolo classifica avulsa (Champions League) SI COMINCIA! ...(Adnkronos) - Una doppietta di Edin Dzeko, che sale a 101 gol in Serie A, rilancia l'Inter anche in campionato, dopo il successo sul Barcellona in Champions. I nerazzurri di Inzaghi si impongono 2-1 s ...La società che porta fiorin a domicilio in 150 paesi fattura 25 milioni in Italia e nel 2021 i ricavi sono saliti del 28%. Ora si lavora per allargare il network di 1400 punti vendita. Con packaging s ...