La più bella del mondo è Jodie Comer | lo ha stabilito un algoritmo Dopo di lei Zedaya

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Una mappatura facciale che consente di capire quali siano le propozioni ideali di un volto. Al Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery di Londra, il chirurgo estetico Julian De Silva "ha incoronato" la piùdel. Le distanze tra le varie parti della faccia, le proporzioni, insomma un modello matematico per decretare che il viso più bello tra i belli è quello di. Ci sono pure le percentuali: 94,52 % per la 29enne attrice britannica. Secondo posto per Zendaya con 94, 37% e poiHadid con 94,35%. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)