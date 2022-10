Integrazione salariale FIS | online i nuovi criteri di accesso

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La materia degli ammortizzatori sociali è stata profondamente modificata a seguito della Manovra 2022, approvata con Legge 30 dicembre 2021 numero 234, in particolare per quanto riguarda il Fondo diFIS e la Cassaguadagni straordinaria (CIGS).Alla luce delle novità normative, per i datori di lavoro:Che occupano mediamente fino a quindici dipendenti nel semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie; Che occupano in media più di quindici dipendenti, nonché per le realtà di cui all’articolo 20, comma 3-ter del Decreto legislativo numero 148/2015, il FIS può intervenire solo per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie, dal momento che gli stessi datori di lavoro sono ...