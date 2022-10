Il Napoli batte 4-2 l’Ajax ed è già agli ottavi di Champions

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Ilper 4-2 e blinda il passaggiodi finale diLeague con due gare d’anticipo. Azzurri tatticamente e tecnicamente superiori, con gli olandesi che hanno comunque provato a reagire ai molteplici assalti partenopei, tenendo il risultato in bilico fino alla fine. Bastano solo tre minuti alper passare a condurre la gara, grazie al pallone di prima servito in area da Zielinski per Lozano, che con un colpo di testa morbido porta in vantaggio gli azzurri. Prova a rispondere, che crea un paio di pericoli al 9? grazie a Bergwijn e Berghuis, ma ilè dirompente in fase d’attacco e trova il corridoio del raddoppio con lo scambio tra Zielinski e ...

Pronti via e ilè subito in vantaggio. Lozano duetta con Zielinski, il polacco serve il messicano che di testa, con un pallonetto al bacio,Pasveer. Nemmeno 3' di gioco e i 53 mila del ...Il4 - 2 l'Ajax nel match valido per la quarta giornata del Gruppo A di Champions League. Il successo consente agli azzurri di Spalletti di salire a 12 punti e di conquistare la ...ForzAzzurri.net - Il Napoli comunica le condizioni di Anguissa Il Napoli batte l'Ajax per 4-2 e vola agli ottavi di Champions League con due gare di anticipo. Non giungono ...Si sblocca in campionato e ora anche in Champions League Hirving Lozano, l'attaccante messicano che ha aperto le marcature questa sera contro l'Ajax e si prende il primo gol stagionale anche in Europa ...