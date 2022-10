Fiorello torna su Rai1 con ‘Viva Asiago 10!’

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)condurrà10!‘ su Rai Uno. Scopriamo, insieme, di cosa si tratta.: dove e quando verrà trasmesso? Il programma verrà trasmesso non solo su, ma anche su Radio2 e RaiPlay a partire da lunedì 7 novembre. In cosa consiste, precisamente, il programma? Stando ai primi dettagli diffusi da Ansa, nel programma Viva10!,accompagnerà gli italiani su Rai Uno durante la prima mattinata. Si parlerà di musica, di attualità e di gossip dando particolare rilievo alle notizie più importanti della giornata.- Programmi Televisivi Da sinistra:e Federica Panicucci al Festivalbar 1993. Deejay Beach (Italia 1, ...

Wikimedia Commons - Roberto Vicariosu Rai1 e ci porta la sua Edicola Fiore che cambia nome per la rete ammiraglia Rai e diventa Viva Asiago 10. Sarà in onda anche su Radio2 e RaiPlay, dove saranno disponibili le repliche ...Con la mazzetta dei giornali a portata di mano,darà dunque la sveglia agli italiani a suon di musica, leggerezza e commenti ironici alle news e ai protagonisti dell'attualità, come ai tempi ...Caos intorno alla figura di Fiorello. Il noto attore e cantante potrebbe prendere una decisione che fa storcere il naso a tutti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...