Fiorello su Rai1 | i dettagli e quando va in onda Viva Asiago 10!

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo anni di assenza, ad eccezione del Festival di Sanremo condotto con Amadeus,torna su. L'annuncio metterà in fibrillazione i sostenitori dello showman siciliano pronto a dare di nuovo battaglia in termini di ascolti tv e, molto probabilmente, a sbaragliare la concorrenza. Il nuovo morning show,10!, del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo andrà inda lunedì 28 novembre anticipato da tre settimane di rodaggio sulla piattaforma web con Aspettando10! dal 7 novembre. Un bel colpo per la Rai che finalmente avrà una personalità di spicco nel proprio palinsesto sin dal mattino dopo un lungo corteggiamento durato anni.nel mattino di: la missione dopo il flop del TG1 ...

Tornasue ci porta la sua Edicola Fiore che cambia nome per la rete ammiraglia Rai e diventa Viva Asiago 10. Sarà in onda anche su Radio2 e RaiPlay, dove saranno disponibili le repliche di ...ROMA, 12 OTTè pronto a fare incursione nella mattina dicon 'Viva Asiago 10!'. Il nuovo morning show dovrebbe andare in onda sulla rete ammiraglia Rai, e anche su Radio2 e RaiPlay, già da lunedì 28 ...