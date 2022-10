FIFA 23 | Lancio da record con oltre 10 | 3 milioni di giocatori nella prima settimana

Il titolo è partito colpito da un classico review bombing , proprio per i problemi che23 ha avuto al. Tra questi c'è stato, ad esempio, un fastidioso bug dell'anti - cheat che ha ...Sono passate solamente poche settimane daldi23 (potete leggere la nostra recensione ), ed è bastato tanto alla nuova iterazione della serie sportiva di Electronic Arts per diventare il capitolo di maggior successo per la serie . ...Il nuovo kolossal calcistico di Electronic Arts 'parte col botto': FIFA 23 ha fatto registrare il lancio migliore di sempre per l'intera serie ...L'ultimo FIFA di EA ha raggiunto un nuovo record. Electronic Arts ha annunciato attraverso un comunicato stampa che FIFA 23, il suo nuovo gioco di simulazione calcistica, ha raggiunto oltre 10.3 milio ...