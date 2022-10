Cocaina | marijuana e hashish in casa | giovane di Fara Sabina nei guai

Leggi su sabinaonline

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)– I Carabinieri della Stazione diinhanno arrestato un trentenne, originario della Bassa, in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che da diversi giorni in maniera discreta tenevano d’occhio i movimenti del, hanno eseguito una perquisizione domiciliare d’iniziativa nel suo appartamento di residenza. La perquisizione ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro 40 dosi didel peso di 22 grammi circa e un contenitore di vetro contenente altri 7,5 grammi dello stesso stupefacente, 11 grammi di, quasi 6 di, un bilancino di precisione e altro materiale per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti. Sono stati ...